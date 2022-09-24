План доходов госбюджета перевыполнен на 44 миллиарда, – Госказначейство

21:04 01 ноября Киев, Украина





По данным Интерфакс-Украина известно, что за отчетный период в общий фонд государственного бюджета поступило более 800 млрд грн, что на 3,5% больше запланированного и на 20% больше отчетного период 2020го года. С начала года государственный бюджет Украины пополнился более чем на 1018 млрд гривен. Если брать в процентном соотношении, то это на 4,5% превышает поставленные планы на этот год. И на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По данным Интерфакс-Украина известно, что за отчетный период в общий фонд государственного бюджета поступило более 800 млрд грн, что на 3,5% больше запланированного и на 20% больше отчетного период 2020го года.



Также известно, что за последний месяц в



В частности, в октябре текущего года с государственной таможни в госбюджет было перечислено 37 млрд грн, что на 1,5% превышает прогноз и на 23,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. За прошедшие 10 месяцем таможенные поступления составили 321 млрд грн, что на 4,1% больше, чем у Минфина, и на 37,1% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.



Что касается налоговых отчислений, то в прошлом месяце они составляют почти 40 млрд грн, что на 3,3% выше плана и на 20% больше, чем в прошлом году. С начала 2021 года налоговые поступления в бюджет принесли 488,16 млрд грн, что на 5% выше ожиданий, а за 10 месяцев текущего года-на 16,4%.



По данным Гос. казначейства, возврат НДС за октябрь месяц упал почти до 13,65 млрд грн с 14,2 млрд грн в сентябре. При этом доходы местного бюджета за десять месяцев текущего года оказались выше ожиданий почти на 5% - 287,3 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в октябре в местные бюджеты поступило 34,37 млрд грн, что на 25,6% выше плана и на 22,9% выше прошлогоднего уровня за этот период. Также известно, что за последний месяц в госбюджет поступило почти 100 млрд гривен, что на 2,5% больше запланированного и на 22% больше, чем за аналогичный период 2020. При этом в общий фонд госбюджета за последний месяц поступило почти 80 млрд грн, что на 2,3% превышает поставленные планы и на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В частности, в октябре текущего года с государственной таможни в госбюджет было перечислено 37 млрд грн, что на 1,5% превышает прогноз и на 23,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. За прошедшие 10 месяцем таможенные поступления составили 321 млрд грн, что на 4,1% больше, чем у Минфина, и на 37,1% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.Что касается налоговых отчислений, то в прошлом месяце они составляют почти 40 млрд грн, что на 3,3% выше плана и на 20% больше, чем в прошлом году. С начала 2021 года налоговые поступления в бюджет принесли 488,16 млрд грн, что на 5% выше ожиданий, а за 10 месяцев текущего года-на 16,4%.По данным Гос. казначейства, возврат НДС за октябрь месяц упал почти до 13,65 млрд грн с 14,2 млрд грн в сентябре. При этом доходы местного бюджета за десять месяцев текущего года оказались выше ожиданий почти на 5% - 287,3 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в октябре в местные бюджеты поступило 34,37 млрд грн, что на 25,6% выше плана и на 22,9% выше прошлогоднего уровня за этот период.



Выручка от СДР в октябре составила 30,33 млрд грн, что на 14,2% больше, чем в октябре 2020 года. Как сообщалось, в октябре президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон« О Государственном бюджете на 2021 год », который распределяет дополнительные доходы от перевыполнения плана доходов госбюджета по общему фонду на 39,6 млрд грн. В частности, 15 млрд грн из этих средств будет дополнительно направлено на финансирование Укравтодора. Еще 12,05 млрд грн направлено Министерству социальной политики на обеспечение выплаты жилищных субсидий.