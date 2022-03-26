Пищевая промышленность станет приоритетней сельского хозяйства - эксперт

Эксперты прогнозируют, что в Украине увеличится количество инвестиций в пищевую промышленность и снизится процент денежных потоков в сельское хозяйство. Приоритет с/х будет снижаться по мнению заведующего отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ «Институт аграрной экономики».

Доктор экономических наук Захарчук уверен, что вследствие ослабления инвестиционной приоритетности соотношение между капитальными инвестициями в сельское хозяйство с 1,75: 1,00 в 2020 году снизится до 1,59: 1,00 в прогнозируемом году.

По мнению ученого, следует ожидать, что общие объемы капитальных инвестиций в пищевую промышленность в 2021 году в ценах 2020 по базовому варианту возрастут до 28 млрд гривен, а по оптимистическому к 30 млрд гривен или 1,1 млрд долларов.

Напомним, в 2021 году в АПК ожидается инвестиционный всплеск. По прогнозам, общая сумма потерь инвестиций составит 70-80 млрд гривен.