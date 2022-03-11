ПФУ Украины о перерасчете пенсий

Пенсионный фонд Украины в 2021 году сделал несколько перерасчетов пенсий. Однако при этом индексация осуществилась не для всех украинцев – почему сложилась такая ситуация и действительно ли в Украине растет пенсия – узнавали наши журналисты.

После повышения пенсий работающим пенсионерам, многие из них доплату не получили. По информации Пенсионного фонда, "под пересчет" попали 633 тыс. чел., надбавку получила половина – 313 тыс. чел. Это примерно каждый пятый работающий пенсионер. Остальным, по разъяснениям Минсоцполитики, перерасчет не положен, так как они не проработали два и более года с дня назначения пенсии либо с времени предыдущего перерасчета.

На самом деле пенсии повысили всем, кому был положен перерасчет. Но, как разъяснили нам в ПФУ, у многих пенсионеров, как работающих, так и не работающих, пенсия ниже минимальной. Причины разные: у одних была небольшая зарплата, другим не хватает трудового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Но так как пенсия не может быть меньше минимальной (сейчас 1769 грн), а у тех, кто имеет достаточный страховой стаж (30 и 35 лет), она не может быть меньше 2200 грн, то таким пенсионерам государство доплачивает из госбюджета. Это называется "пенсионная выплата", которая состоит из собственно пенсии и доплаты к ней. Поэтому после апрельского перерасчета могло получиться, что у работающего пенсионера его личная пенсия стала больше, а доплата – меньше.

Например, заработанная два года назад пенсия была 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумме 1497 грн. За два года минпенсия выросла до 1769 грн (+272 грн) вместе с ростом соцстандартов. Соответственно, выросла и доплата от государства – до 469 грн. После перерасчета пенсия повысилась до 1400 грн, а доплата снизилась до 369 грн. В целом пенсионная выплата не изменилась.