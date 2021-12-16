ПФУ получил свыше 200 млрд грн на выплаты

11:11 23 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Министерства финансов заявила о поступлении финансиврования в Пенсионный фонд Украины. Так, согласно данным в ПФУ поступило свыше 202 млрд гривен для обеспечения населения выплатами.

При этом общие расходы бюджета ПФУ достигают 481 млрд гривен. Основными источниками покрытия этих расходов является поступление по уплате единого социального взноса и средства Госбюджета.

В июне 2020 года уплата ЕСВ выросла на 449 млн гривен по сравнению с июнем 2019 года. Также ПФУ заявляет, что средний размер пенсии в Украине увеличится. В декабре Пенсионный фонд планирует запустить автоматический перерасчет пенсий, в основе которого будет прожиточный минимум, а также минимальные пенсии, где нет страхового стажа и надбавки за сверхнормативный стаж.

Исходя из этого увеличится и средний уровень пенсии. Так, ожидается, что к концу 2020 года средняя пенсия составит 3 500 гривен. Изменится также и прожиточный минимум.