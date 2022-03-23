ПФУ опубликовал размер средней зарплаты за первые три месяца текущего года

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины опубликовала отчет ведомства о показателях средней зарплаты в стране. Этот показатель используется для вычисления размера пенсии и многих социальных выплат.

Показатель средней заработной платы за январь, февраль, март 2021, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за:

Январь 2021 в сумме 11522,64 грн;

Февраль 2021 в сумме 11762,28 грн .;

Март 2021 в сумме 12349,97 грн.

Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты за декабрь 2020 года и год в целом. Такой показатель за декабрь 2020 составил 13 320,55 грн и 2020 года в целом - 10 340,35 грн.