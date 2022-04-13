ПФУ объявил среднюю зарплату для начисления пенсии

Согласно данным показатель средней заработной платы за сентябрь 2020 года повысили. Его будут использовать для назначении пенсии.



Так, показатель средней заработной платы составляет 10 570 грн 56 коп. на одно застрахованное лицо.

«Утвержден показатель средней заработной платы за сентябрь 2020 года, который, в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для начисления пенсии», - говорится в сообщении.