ПФУ может забирать отчисления из пенсии населения

07:43 29 Сентябрь Киев, Украина

Отчисления из зарплаты – это привычные механизм для любого украинца. Однако стоит помнить, что такой механизм работает и для обладателей пенсии. Пенсионный фонд Украины определил основные моменты, когда государство может удерживать до 50% выплат.

Согласно статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", из пенсии может быть вычтено не более 50% от ее размера на содержание членов семьи, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в связи со смертью пострадавшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях. Другие виды взысканий могут стоит не более двадцати процентов от пенсионной выплаты.

Напомним, пенсионерам, достигшим возраста семидесяти пяти и восьмидесяти лет, могут быть начислены регулярные доплаты. Проект бюджета на 2021 год предусматривает сумму в 2,6 миллиарда гривен на эти цели. Депутаты Верховной Рады настроены на то, чтобы продолжить данную практику и в будущем. В настоящее время известно, что таким пенсионерам будут дополнительно доплачивать по 500 и 400 гривен. В будущем сумма может быть пересмотрена в пользу увеличения.

Украинцы, которым в 2020 году перешагнули рубеж в тридцать лет, в будущем могут испытать проблемы с получением пенсий. Эксперты видят проблему в солидарной пенсионной системе, предполагающей отчисления в ПФУ из зарплат трудящегося населения. В настоящее время каждый работающий украинец содержит примерно одного пенсионера. В будущем ситуация может радикально измениться, поскольку процент трудоспособного населения Украины сокращается, а количество пенсионеров — продолжает расти.

Украинцам рекомендуют вкладывать деньги в частные пенсионные фонды, дабы в старости не зависеть от ситуации, которая к тому времени сложится в государстве. Правда, при этом существует опасность того, что деньги в таких фондах останутся не защищены.