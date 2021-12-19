ПФ Украины: доходы и дефицит

Пенсионный фонд Украины – одна из самых шатких систем финансирования в Украине. Их дефицит постоянно превышает норму, а дополнительное финансирование происходит из государственного бюджета. На сайте ПФУ опубликовали данные за первые три месяца 2021 года.

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-март 2021 года составили 116,6 млрд гривен, расходы - 124,1 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 7,5 млрд гривен.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 41,8 млрд гривен. Собственные средства составили 74,8,4 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 7,3 млрд гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.