Петрашко об правильном уровне инфляции для Украины

14:02 09 Июль Киев, Украина

В краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции для украинской экономики должен быть не ниже 8-9%. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Я считаю, что инфляция должна быть несколько выше для нашей экономики", - сказал министр.

Национальный Банк Украины установил целевой уровень инфляции на 2020 год – не выше 5%, напоминает агентство. "Ревальвация гривны – убьет все предприятия", - сказал Петрашко. Другие страны стараются немного девальвировать свои валюты, добавил министр.

"Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти", - заключил Петрашко. В мае инфляция замедлилась не смотря на карантин и кризис.

Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и расспростарнения пандемии COVID-19. Согласно новому прогнозу, инфляция в этом году ускорится с 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6%.