Петрашко об правильном уровне инфляции для Украины

В краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции для украинской экономики должен быть не ниже 8-9%. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Национальный Банк Украины установил целевой уровень инфляции на 2020 год – не выше 5%, напоминает агентство. "Ревальвация гривны – убьет все предприятия", - сказал Петрашко. Другие страны стараются немного девальвировать свои валюты, добавил министр.
Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и расспростарнения пандемии COVID-19. Согласно новому прогнозу, инфляция в этом году ускорится с 5,5% до 11,6%. НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6%.
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