Петиция Олега Мотонахи о пенсиях: подробности

Для некоторых категорий граждан, которые в Украине получают пенсию, появились важные новости. Оказывается, каждый гражданин, который проработал более 40 лет и зарегистрировал официально свой стаж, может изменить ситуацию и свое материальное положение.

Дело в том, что появилась петиция, в которой от главы государства Владимира Зеленского требуют усилить социальную защиту граждан Украины. Речь идет о гражданах, которые проработали более 40 лет.

Об этом стало известно благодаря новому сообщению на официальном портале украинского президента president.gov.ua в разделе для петиций. Автором петиции выступил Олег Мотонаха.

"Предлагаю вернуть коэффициент 1,35 при назначении пенсии лицам, имеющим большой стаж (более 40 лет), и пенсию меньше 7000 грн на дату назначения. Это будет справедливо.", - предлагает Олег Мотонаха.

Важно отметить тот факт, что для официального ответа от главы государства данная петиция должна собрать боле 25 тысяч подписей.