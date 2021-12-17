Петиция Олега Мотонахи о пенсиях: подробности

Для некоторых категорий граждан, которые в Украине получают пенсию, появились важные новости. Оказывается, каждый гражданин, который проработал более 40 лет и зарегистрировал официально свой стаж, может изменить ситуацию и свое материальное положение.
Дело в том, что появилась петиция, в которой от главы государства Владимира Зеленского требуют усилить социальную защиту граждан Украины. Речь идет о гражданах, которые проработали более 40 лет.
Об этом стало известно благодаря новому сообщению на официальном портале украинского президента president.gov.ua в разделе для петиций. Автором петиции выступил Олег Мотонаха.
Важно отметить тот факт, что для официального ответа от главы государства данная петиция должна собрать боле 25 тысяч подписей.
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