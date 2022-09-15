Первый транш на 500 млн евро уже в Украине

12:51 15 сентября Киев, Украина

Украина получила первый транши в 500 млн евро из пакета Экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

В целом второй пакет экстренных мер солидарности от ЕИБ составляет сумму 1,59 млрд евро.

"Приветствую первую выплату ЕИБ своего пакета в размере 1,59 млрд евро для поддержки Украины, подкрепленного гарантией ЕС. Это поможет Украине: решать неотложные потребности, поддерживать стратегические компании; ремонтировать дорожную и железнодорожную инфраструктуру. Больше платежей будет осуществлено в соответствии с обязательствами ЕС", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В банке сообщили, что эти средства помогут Украине покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры.



Средства будут также служить поддержкой для стратегических государственных предприятий Укравтодор и Укрзализныця.

"Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет Украине продолжать перевозку людей, груза и зерна. Поскольку Украина - один из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сопряжения с ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 500 млн евро ЕИБ выделит в ближайшие дни.



Программа также включает восстановление проектов, финансируемых ЕИБ в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Их финансирование будет происходить по мере их выполнения.