Первый транш на 500 млн евро уже в Украине

Украина получила первый транши в 500 млн евро из пакета Экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
В целом второй пакет экстренных мер солидарности от ЕИБ составляет сумму 1,59 млрд евро.
В банке сообщили, что эти средства помогут Украине покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры.
Средства будут также служить поддержкой для стратегических государственных предприятий Укравтодор и Укрзализныця.
Средства будут также служить поддержкой для стратегических государственных предприятий Укравтодор и Укрзализныця.
Отмечается, что еще 500 млн евро ЕИБ выделит в ближайшие дни.
Программа также включает восстановление проектов, финансируемых ЕИБ в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Их финансирование будет происходить по мере их выполнения.
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