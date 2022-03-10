Первый случай в истории: Россию могут исключить из Всемирной торговой организации

16:44 10 Март Киев, Украина

США уже начали диалог со странами — участницами Всемирной торговой организации ( ВТО) по поводу исключения России, поскольку это не односторонний шаг, который США могут совершить самостоятельно.

"Кэтрин Тай, представляющая США на торговых переговорах, контактирует с другими странами ВТО. Это не односторонний шаг, который могут сделать США. Мы продолжим эти переговоры", — сказала она.

История пока не знает прецедентов исключения из ВТО той или иной страны.

"В соглашениях, лежащих в основе ВТО, нет механизма, с помощью которого можно изгнать государство. В новейшее время имели место только заявления Дональда Трампа об исключении Китая и выходе из организации самих США, но до дела, конечно, не дошло", — рассказывает Дмитрий Горюнов, старший экономист ЦЭС.

Однако, чтобы исключить Россию из ВТО, по мнению Горюнова, сначала нужно поменять правила этой организации, для чего в зависимости от уровня решения требуется от 2/3 до 3/4 голосов 164 участников. Учитывая, что в ООН за резолюцию о поддержке Украины недавно проголосовало 141 государство, такой сценарий вполне возможен.