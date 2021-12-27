Первая продажа тюрьмы под Киевом провалилась. Нет покупателя

Очевидно, что в Украине к тюрьмам относятся крайне отрицательно, даже как к объекту купли-продажи. Старт многообещающего проекта "Большая приватизация тюрем" опять оказался фальстартом. Фонд госимущества Украины (ФГИ) в очередной раз перенес на 16 мая аукцион по продаже неработающего Ирпенского исправительного центра №132 в пгт. Коцюбинское (Киевская область). Аукцион должен был состояться 16 апреля, свидетельствуют данные системы ProZorro. Продажі.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. При этом ранее цена лота была снижена вдвое, до 110 млн грн. Продажу тюрьмы планировали как первую в рамках "Большой приватизации тюрем".
В ФГИ заявили, что содержание неработающей тюрьмы невыгодно государству. Ежегодно на нее тратят порядка 5 млн грн. В фонде добавили, что 70% от продажи тюрьмы должны потратить на развитие тюремной инфраструктуры. 30% поступят в госбюджет.
Этапы проекта:
- 9 февраля 2021 года в Минюсте и Фонде госимущества анонсировали проект "Большая приватизация тюрем". Планировалось выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в законсервированном состоянии.
- 16 февраля Ирпенский исправительный центр №132 выставили на продажу.
- 16 марта продажа первой тюрьмы не состоялась из-за высокой цены.
- 16 апреля аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.
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