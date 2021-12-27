Первая продажа тюрьмы под Киевом провалилась. Нет покупателя

08:30 18 Апрель Киев, Украина

Очевидно, что в Украине к тюрьмам относятся крайне отрицательно, даже как к объекту купли-продажи. Старт многообещающего проекта "Большая приватизация тюрем" опять оказался фальстартом. Фонд госимущества Украины (ФГИ) в очередной раз перенес на 16 мая аукцион по продаже неработающего Ирпенского исправительного центра №132 в пгт. Коцюбинское (Киевская область). Аукцион должен был состояться 16 апреля, свидетельствуют данные системы ProZorro. Продажі.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. При этом ранее цена лота была снижена вдвое, до 110 млн грн. Продажу тюрьмы планировали как первую в рамках "Большой приватизации тюрем".

В ФГИ заявили, что содержание неработающей тюрьмы невыгодно государству. Ежегодно на нее тратят порядка 5 млн грн. В фонде добавили, что 70% от продажи тюрьмы должны потратить на развитие тюремной инфраструктуры. 30% поступят в госбюджет.

Этапы проекта: