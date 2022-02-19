Перспектива войны в Украине вызывает вопросы о поставках природного газа в Европу

14:19 18 Февраль Киев, Украина





По данным Управления энергетической информации США, страны Европейского Союза и Соединенное Королевство импортировали более 80% природного газа, потребляемого ими в 2020 году, по сравнению с 65% десятилетием ранее.



Из импортируемого газа ЕС получает большую часть, около 74%, по трубопроводам. Остальное прибывает в жидком виде, как правило, на специализированных грузовых судах.



Безусловно, серьезные перебои с поставками природного газа в Европу также негативно скажутся на России, которая получает большую часть своего дохода от продажи энергии, заявил Чарли Ридл, исполнительный директор Центра сжиженного природного газа. Он сказал, что результат, который оставит Россию без этого потока доходов, вероятно, не является жизнеспособной ситуацией для президента России Владимира Путина в долгосрочной перспективе. Один из многих тревожных вопросов, возникающих в связи с возможностью российского вторжения в Украину, заключается в том, как вооруженный конфликт в Восточной Европе повлияет на энергоснабжение стран Европейского Союза, которые все больше зависят от российского природного газа По данным Управления энергетической информации США, страны Европейского Союза и Соединенное Королевство импортировали более 80% природного газа, потребляемого ими в 2020 году, по сравнению с 65% десятилетием ранее.Из импортируемого газа ЕС получает большую часть, около 74%, по трубопроводам. Остальное прибывает в жидком виде, как правило, на специализированных грузовых судах. Россия является крупнейшим поставщиком топлива в страны ЕС, при этом около 35% всего импорта поступает по нескольким трубопроводам, многие из которых проходят через Украину по пути в страны Центральной Европы.Безусловно, серьезные перебои с поставками природного газа в Европу также негативно скажутся на России, которая получает большую часть своего дохода от продажи энергии, заявил Чарли Ридл, исполнительный директор Центра сжиженного природного газа. Он сказал, что результат, который оставит Россию без этого потока доходов, вероятно, не является жизнеспособной ситуацией для президента России Владимира Путина в долгосрочной перспективе.

«Это имеет долгосрочные последствия для газового бизнеса России, и я уверен, что Путин это прекрасно осознает. Потеря доли рынка в Европе проблематична, учитывая, что подавляющее большинство добываемого в России газа оказывается в Европе», сказал Ридл.

Если Россия введет войска в Украину, сбои, вызванные боевыми действиями, могут вызвать некоторый дефицит, особенно в Словакии, Австрии и Италии, которые получают большую часть своего природного газа по трубопроводам через территорию Украины.



Однако Европа, скорее всего, столкнется с другими проблемами, не связанными напрямую с боевыми действиями.



США и их союзники по НАТО пообещали применить к России комплекс карательных международных санкций, если она введет войска в Украину. Если эти санкции включают в себя отказ покупать российский газ или если Москва решит перекрыть поток в ответ, нехватка газа, поступающего в Европу, еще более усугубится.



Это может привести к энергетическому кризису, который заставит ЕС искать альтернативные источники природного газа, большая часть которых не находится под рукой. Норвегия подает значительные объемы газа в Северную Европу по существующим трубопроводам, но, по словам официальных лиц этой страны, система работает на полную мощность. Потоки из Великобритании и Дании также вряд ли восполнят этот пробел.



Другие трубопроводы, обслуживающие Европу, включают Трансанатолийский газопровод, по которому газ транспортируется из Азербайджана через Турцию, и сеть трубопроводов в Северной Африке, которые соединяются с Испанией и Сицилией.



Новый крупный трубопровод, известный как «Северный поток — 2», по которому российский газ будет доставляться напрямую в Германию по дну Балтийского моря, ожидает одобрения, прежде чем его можно будет ввести в эксплуатацию. Президент США Джо Байден предупредил, что США предпримут все возможные шаги, чтобы заблокировать открытие нового трубопровода, если Россия вторгнется в Украину.

«К сожалению, Европа оказалась в положении, когда у нее не так много хороших вариантов», — сказал Дастин Мейер, вице-президент по рынкам природного газа Американского института нефти.

Единственной реальной альтернативой существующим трубопроводам является увеличение количества газа, который Европа импортирует в сжиженном виде. В ЕС действительно есть большое количество терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), расположенных вдоль побережья Средиземного моря, Северной Атлантики, а также Северного и Балтийского морей.



Однако, по словам Мейера, «многие из этих терминалов полностью используются впервые за долгое время. Это помогает немного исправить плохую ситуацию. Но они работают практически на полную мощность, а основные угрозы — либо отключение трубопровода через Украину, либо полное отключение трубопровода — еще не наступили. Так что, хотя этот импортный потенциал значителен, я не думаю, что кто-то действительно ожидает, что с существующей инфраструктурой Европа сможет прямо сейчас полностью отвернуться от России и вместо этого полностью полагаться, скажем, на импорт СПГ».



Вопрос времени

Эксперты говорят, что перспектива потери доступа к российскому газу, вероятно, приведет к тому, что правительства по всей Европе создадут больше мощностей для импорта СПГ из США и других стран, но они предупредили, что создание этих новых мощностей, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, займут определенное время.



Ридл из Центра сжиженного природного газа сказал, что даже несмотря на то, что большинство судов, перевозящих СПГ в мире, в настоящее время доставляют свой груз в Европу, «СПГ на воде недостаточно, чтобы облегчить дефицит, если Россия прекратит все поставки».



И это не та проблема, которую можно решить в ближайшее время. По словам Ридла, даже если экспортные мощности в США и других странах-экспортерах СПГ вырастут, для развития способности Европы справляться с возросшим импортом потребуется время.