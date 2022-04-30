Перевыпуск евробондов на сумму 1 млрд долларов с гарантией от США

Украинские чиновники планируют получить гарантии США для перевыпуска долгового обязательства по евробондам на сумму 1 млрд долларов. В плане – профинансировать государственный бюджет за счет облигаций 2016 года.

В про-президентской фракции говорят: в следующем году рефинансирование особенно важно, потому что на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу. И надеются на уступчивость новой администрации Белого дома. Напомним, в сентябре 2016-го Украина разместила евробонды на 1 млрд долларов под гарантии США с самой низкой в истории страны ставке — почти полтора процента. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет. Максимальная ставка купона равна двум с половиной процентам годовых. Заметим, по данным СМИ, в период администрации Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Украина погасила евробондов более чем на 2 млрд долларов. Известно, что остаток валютных платежей по государственному долгу на конец 2020-го составляет около 1,6 миллиарда долларов США.