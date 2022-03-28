Пересмотрев статьи расходов госбюджета 2021, депутаты увеличили норму налоговых поступлений – подробности

Сайт Верховной Рады Украины опубликовал информацию о пересмотре государственного бюджета 2021 года. Еще в апреле некоторые статьи были изменены, что привело к повышению плана по налоговым сборам в казну. Теперь Министерство финансов заявило о новых изменениях в бюджете, связанных с новыми программами расходов, которые рассмотрели в мае.

Сначала таких изменений требовало увеличение объемов заимствований для вновь созданной Украинской финансово-жилищной компании. Но ко второму чтению депутаты добавили значительное количество норм, что привело к увеличению также доходной и расходной частей бюджета.

Годовой план доходов повысили на 13,5 млрд грн (+ 1,2%) за счет увеличения поступлений по общему фонду (по специальному фонду изменений не произошло). Увеличение выглядит логичным, поскольку с начала года наблюдается перевыполнение плана налоговой и таможенной службами.

Налоговые поступления увеличили на 20 млрд грн (+ 2,1%) за счет:

повышения плана по налогу на прибыль предприятий (+ 3,8%);

внутреннего НДС (+ 3,1%);

импортного НДС (+ 3,2%);

пошлины (ввозная + 4,0%, вывозная + 28,7%).

Одновременно уменьшили план поступлений от внутреннего акциза (на 1,3 млрд грн, или 1,6%). Это также выглядит логичным, ведь с января по март план поступлений от этого налога недовыполнялся (хотя в апреле ситуация несколько улучшилась). Также уменьшили (на -6,5 млрд, или на 4,6%) план неналоговых поступлений: уменьшили плановый объем трансферта прибыли НБУ в бюджет с 33 млрд грн до 24,4 млрд грн.

Отдельной статьей Министерству финансов поручается осуществить по решению Кабинета Министров выпуск облигаций внутреннего государственного займа в пределах объемов, установленных приложением № 2 к настоящему Закону. Эти ценные бумаги в дальнейшем будут приобретаться в государственную собственность в порядке, определенном правительством, в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО «Украинская финансово-жилищная компания», в частности для обеспечения украинцев жильем.