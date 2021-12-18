Пересмотр госбюджета сэкономил 1,7 млрд гривен

16:10 08 Июль Киев, Украина

Кабинет министров Украины решил выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Отмечается, что средства программы должны пойти на установление освещения на улицах, утепление учебных заведений, приобретение оборудования для больниц и прочее. Известно, что министерству финансов и министерству регионального развития поручено контролировать финансирование и своевременное выполнение программных проектов.

Шмыгаль рассказал, что деньги для этого сохранили при внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который просматривали в апреле в связи с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что с 1 сентября Кабинет министров повысить минимальную заработную плату до 5 тыс. Грн. Это поручение правительству дал президент Владимир Зеленский. По словам ШМЫГАЛЬ, увеличение минимального заработка позволит повысить покупательский спрос и увеличит отчисления налогов в государственный бюджет.