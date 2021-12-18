Переселенцы получат от государства увеличенные соцвыплаты

09:03 15 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно, что с 1 декабря 2021 г., согласно закону Украины «О государственном бюджете на 2021 год», ожидается повышение финансовой помощи от государства для всех ВПЛ (внутренне перемещенные лица).

Увеличение отдельных видов государственной помощи правительство вводит из-за повышения минимального прожиточного минимума и минимальной зарплаты соответственно.

Таким образом, с 1 декабря переселенцы могут рассчитывать на пенсию по возрасту в размере 1934 гривны, а пособие по безработице составит 9924 гривны (максимальный размер). Алименты родители обязуются платить по таким минимальным ставкам: на детей до 6 лет – 1050 гривен, на детей 6-18 лет – 1309 гривен.

Наряду с повышением социальных выплат вырастет и минимальная заработная плата. С 6000 гривен до 6500 гривен. Логично, что с зарплатой вырастет минимальный страховой взнос до 1430 гривен, единый социальный взнос (ЕСВ) достигнет 21 450 гривен (максимально).

Кроме того, внутренним перемещенным лицам также гарантируются ежемесячные выплаты в виде адресной помощи:

♦ Лица с инвалидностью I группы и дети с соответствующей инвалидностью – 2514,2 гривны (до 1 декабря – 2410,2);

♦ Лица с инвалидностью ІІ группы – 2224,1 гривны (до 1 декабря – 2132,1);

♦ Лица с инвалидностью ІІІ группы – 1934 гривен (до 1 декабря – 1854).



Беременным также увеличат помощь: с 594,75 грн до 620,25 грн.

Украинцу, который ухаживает за больным ребенком, повысят ежемесячное пособие до 1934 гривны.

Одинокие матери могут рассчитывать на пособие по уходу за ребенком со стороны государства:

♦ До 6 лет – 2100 гривен (ранее 2013);

♦ От 6 лет до 18 лет – 2618 гривен (ранее 2510);

♦ От 18 до 23 лет (при обучении на стационаре) – 2481 гривна (ранее 2379).

Временная государственная помощь предоставляется детям, чьи родители уклоняются от алиментов в максимальном размере:

♦ До 6 лет – 1050 гривен (ранее – 1006,50);

♦ От 6 до 18 лет – 1309 гривен (ранее 1255).



Вырастет и размер пособия на детей, находящихся на попечении или попечении:

♦ До 6 лет – 5250 гривен (ранее 5032,5);

♦ До 6 лет с инвалидностью – 7350 гривен (ранее 7045,5);

♦ От 6 до 18 лет – 6545 гривен (ранее 6275);

♦ От 6 до 18 лет с инвалидностью – 9163 гривен (ранее 8785).

Правительство также анонсирует повышение выплат лицам, проживающим с человеком (людьми), у которых инвалидность I или II группы диагностирована из-за психического расстройства – с 2294 гривны до 2393 гривен.

Кроме переселенцев на повышение отдельных видов социальных выплат могут также рассчитывать малообеспеченные семьи, а также лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.





