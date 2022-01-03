Перерасчет пенсий ожидается на 1 сентября

Порядка полутора миллионам пенсионеров сделают перерасчет пенсий с 1 сентября, связано это с принятым законопроектом об увеличении минимальной заработной платы.
Минималка с 1 сентября текущего года будет составлять 5 тыс. грн. В соответствии с украинским законодательством, минимальная пенсия должна составлять не менее 40% от нее. Также не менее 40% от минимальной заработной платы должны получать и пенсионеры, перешагнувшие возрастной порог 65 лет и выполнившие при этом все требования в плане рабочего стажа.
Примечательно, что повышение минимальной зарплаты повлечет за собой и увеличение налогов, что, в свою очередь, уведет часть мелкого и среднего бизнеса в тень. Повышение же самой зарплаты в большей степени повлияет на работников бюджетной сферы, которые и на самом деле получают минималку.
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