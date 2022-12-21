Перебои с электричеством могут повлиять на стоимость куриных яиц

12:29 21 декабря Киев, Украина

В Украине из-за перебоев с электроэнергией могут вырасти цены на яйца, рассказал экономист , руководитель аналитического направления сети " АНТС " Илья Несходовский.



Он добавил, что колебания цен из-за отключения света зависят от разных групп товаров.

"Например, если говорить о яйцах, где в структуре себестоимость электроэнергии значительна, то это соответственно может привести к тому, что цена на яйца может незначительно увеличиться до нового года", - сказал Несходовский.

Если же говорить о товарах, где электричество нужно, чтобы их хранить, например, для работы морозильных камер, хладокомбинатов, то в данном случае обратная ситуация.

"Здесь вопрос не удорожает электроэнергию, а вопрос отсутствия электроэнергии. Как результат, они сейчас пытаются продать свою продукцию, и поэтому по этой категории товаров может быть незначительное удешевление", - пояснил эксперт.

По его словам, речь идет о попытках увеличить соответствующее предложение на рынке, а хранить так долго продукцию, как раньше, они не могут.

"Но в дальнейшем, например, в конце января, начале февраля, когда будет недостаток этих продуктов, это приведет к удорожанию", - отметил Несходовский.

Что касается других товаров, поскольку есть возможность перейти на альтернативные источники использования электроэнергии, вместо того, чтобы использовать централизованное энергоснабжение, используются генераторы. В то же время стоимость цены электроэнергии, производимой генератором, существенно выше, чем цена поставляемой электроэнергии, сказал эксперт.

"Как результат, в структуре себестоимости, в зависимости от того удельного веса, например если это 10%, а подорожание вдвое, то эти товары можно ожидать удорожания примерно на 5%", - пояснил Несходовский.

Например, что касается овощей и фруктов, то цены на них останутся примерно такие же.

"Потому что там в структуре себестоимости электроэнергия для того, чтобы их хранить, незначительна, она существенно не повлияет и здесь достаточно большая конкуренция", - отметил эксперт.

Если говорить о замороженной рыбе и других замороженных продуктах, то здесь может быть двойная тенденция.

"Тот, кто не сможет работать, будет сбрасывать товар на рынок, продавать и, соответственно, уменьшать закупки. Перешедший на генераторы у него стоимость будет увеличиваться", - сказал Несходовский.

Что касается других продуктов, которые не зависят от электроэнергии, например, алкоголь, другие напитки, не нуждающиеся в холодильных камерах, то цена на них останется на уровне начала зимы, особых колебаний здесь не будет наблюдаться, прогнозирует эксперт.