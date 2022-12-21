Перебои с электричеством могут повлиять на стоимость куриных яиц

В Украине из-за перебоев с электроэнергией могут вырасти цены на яйца, рассказал экономист, руководитель аналитического направления сети " АНТС " Илья Несходовский.
Он добавил, что колебания цен из-за отключения света зависят от разных групп товаров.
Если же говорить о товарах, где электричество нужно, чтобы их хранить, например, для работы морозильных камер, хладокомбинатов, то в данном случае обратная ситуация.
По его словам, речь идет о попытках увеличить соответствующее предложение на рынке, а хранить так долго продукцию, как раньше, они не могут.
Что касается других товаров, поскольку есть возможность перейти на альтернативные источники использования электроэнергии, вместо того, чтобы использовать централизованное энергоснабжение, используются генераторы. В то же время стоимость цены электроэнергии, производимой генератором, существенно выше, чем цена поставляемой электроэнергии, сказал эксперт.
Например, что касается овощей и фруктов, то цены на них останутся примерно такие же.
Если говорить о замороженной рыбе и других замороженных продуктах, то здесь может быть двойная тенденция.
Что касается других продуктов, которые не зависят от электроэнергии, например, алкоголь, другие напитки, не нуждающиеся в холодильных камерах, то цена на них останется на уровне начала зимы, особых колебаний здесь не будет наблюдаться, прогнозирует эксперт.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии