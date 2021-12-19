Пенсия в 10 тысяч гривен: миф или реальность?

Полный стаж и высокая заработная плата – такие условия необходимы украинцам для получения хорошей пенсии. Так, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что для получения пенсионных выплат в размере 10 тысяч гривен необходимо иметь стабильную зарплату в 2 раза выше средней по региону.

Как получить пенсию от 10 тыс. грн?

Украинцы со средней зарплатой в размере около 11 тыс. грн могут претендовать на пенсию в 3,5 тыс. грн. Чтобы получить пенсию в 10 тыс., "белая" зарплата должна быть больше 20 тыс. грн. Или же нужно иметь большой стаж. За каждый отработанный год дают от 1% расчетной зарплаты.

От чего зависит размер пенсии?

В формуле расчета пенсии есть всего три переменных: средняя зарплата по стране, собственная зарплата и стаж. Именно от этих показателей зависит, какую выплату можно будет получить после достижения пенсионного возраста.

Формула расчета пенсии:

Средняя зарплата за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * стаж в годах* 1%

Чем выше стаж или белая зарплата, тем выше будет пенсия. При этом с минимальной зарплатой можно будет рассчитывать только на минимальную пенсию. Для "полной" пенсии нужно иметь не меньше 35 лет стажа. С каждым дополнительным годом можно получить надбавку – 1% прожиточного минимума.

К слову, пенсию выше 10 тыс. грн получают только 3% украинцев. Еще 11% – от 5 до 10 тыс. грн. Остальные получают выплаты, размер которых меньше 5 тыс.