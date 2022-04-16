Пенсионный фонд Украины – какие у кого выплаты

По состоянию на 1 октября 2020 общая численность пенсионеров в Украине составила 11219396 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 410,60 гривен. Эта информация опубликована на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, выплаты получали:

- пенсии по возрасту - 8430100 человек, средняя пенсия - 3 430,28 грн,

- по инвалидности - 1425705 человек, средняя пенсия - 2 641,97 грн,

- в связи с потерей кормильца - 517 744 человек, средняя пенсия - 3 018,11 грн,

- за выслугу лет - 216 084 человек, средняя пенсия - 3 094,50 грн,

- социальные пенсии - 74 093 человек, средняя пенсия - 1 729,19 грн,

- пожизненное денежное содержание судей - 3487 человек, средняя пенсия - 52 420,25 грн,

- военнослужащие - 552 183 человек, средняя пенсия - 5 502,55 грн.

При этом средняя пенсия судей по сравнению с 1 июля выросла на 1 248,48 грн, в то время как средняя пенсия по Украине - на 17,06 грн.