Пенсионный фонд потратил на выплаты 8,5 млрд гривен

13:32 20 Июль Киев, Украина

На собрании коллегии в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области подвели итоги первого полугодия. Согласно данным пенсионерам указанной области выплатили около 8,5 млрд гривен.

"На протяжении I полугодия выплатами обеспечены 343,5 тыс. Пенсионеров, в том числе 144,3 тыс. Внутренне перемещенных лиц и 9,6 тыс. Военных пенсионеров. Предназначено 3,6 тыс. Новых пенсий, - сообщила начальник главного управления ПФУ в области Ольга Шарунова. - своевременно проведено шесть автоматических перерасчетов пенсионных выплат. в апреле 2020 компенсационные выплаты в размере 500 гривен получили почти 40 тыс. человек, которым исполнилось 80 лет и больше ".

Единовременное пособие в сумме 1000 гривен в связи с последствиями распространения на территории Украины COVID-19 выплачена 271,5 тыс. пенсионеров. По данным главного управления ПФУ в Луганской области, средний размер пенсии гражданских пенсионеров по состоянию на 1 июля составил 4 085,03 грн, что на 450,17 грн выше прошлогоднего показателя.

В общем расходы на выплату пенсий составили почти 8, 5 млрд грн, что на 17% больше, чем в прошлом году.