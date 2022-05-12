Пенсионные выплаты для тех, кому 60 лет - отменят

Для людей пенсионного возраста в Украине с 01 января 2021 года наступят серьезные перемены. Правительство отменяет временные выплаты тем, кто не достиг трудового стажа в 63 или 65 лет.



Напомним, в Украине со следующего года нужно будет иметь как минимум 28 лет стажа для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя. Всем остальным придется работать до 63-х (есть от 18 до 28 лет стажа), или 65-ти (есть от 15 до 18 лет).

Но если раньше и без официальной пенсии можно было получить выплату, с 1 января 2021-го ее отменят. Дело в том, что до конца 2020-го всем, кто не имел достаточно стажа, государство платило материальную помощь до момента, пока они не достигнут нужного возраста. К примеру, если вы выходите на пенсию в этом году, у вас есть 24 года стажа, но вам нужно 27, полную пенсию вам не назначат.

В таком случае можно выйти на пенсию в 63 года, но до 63 получать материальную выплату. Ее размер: разница между фактическим доходом и минимальной пенсией. Если не было никакого дохода, то можно было получать минимальную пенсию.