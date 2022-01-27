Пенсионные перерасчеты получат не все – денег нет

06:42 11 Сентябрь Киев, Украина

Не смотря на увеличение минимальных заработных план с 01 сентября 2020 года, государство не выполнило перерасчет пенсий. В частности речь идет о государственных служащих, чьи пенсии напрямую связаны с объемом зарплат.

Этот момент разъяснила подробнее замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина, пишет газета "Пенсионный курьер" у себя на странице в Facebook.

"Вышла на пенсию почти 10 лет назад. За это время мне не было ни индексации, ни перерасчета. На пенсию по возрасту мне переходить невыгодно. Разница между пенсией госслужащего и пенсией на общих основаниях составляет 100 грн. Какие мои перспективы?" - поинтересовалась женщина.

Мастюгина в ответ подтвердила, что пенсия госслужащих перечисляется сейчас только в случае перехода на пенсию по общему закону.

"В частности, во время перерасчета пенсий в мае текущего года сравнивался размер пенсии по спецзаконам и по общему закону. И если это целесообразно, осуществлялся соответствующий перевод. Скорее всего, после следующего перерасчета пенсии в связи с ее индексацией вам целесообразнее будет получать пенсию по общему закону, и вы получите увеличение размера пенсии.

Однако я советовала бы вам обратиться в пенсионную службу по месту жительства, чтобы выяснить: возможно, вам целесообразно перевестись с предоставлением дополнительных документов (о стаже, заработке)", - добавила представительница ПФУ.