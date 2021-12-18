Пенсионному фонду не хватает денег для повышения выплат

В конце этого года, Государством запланированно повышение минимальной пенсии лицам в возрасте от 65 лет. Но средств на осуществление доплат не хватает. Об этом заявлено в проекте ПФУ, направленном Кабинету министров для дальнейшего обсуждения на ресурсе Федерации профсоюзов Украины.
Сумма, о которой идет речь, – 4,34 миллиарда гривен. В проекте постановления отмечено, что необходимо увеличить доходы на выплаты пенсий на 4,34 миллиарда гривен, что в результате составит сумму до 521,19 миллиарда гривен расходов.
Собственные доходы Пенсионного фонда запланировано увеличить на 3,81 млрд грн, а расходов до 344,05 млрд грн. Из государственного бюджета заявлено увеличение на 0,53 млрд грн с расходами до 173,19 млрд грн.
Собственные доходы Пенсионного фонда запланировано увеличить на 3,81 млрд грн, а расходов до 344,05 млрд грн. Из государственного бюджета заявлено увеличение на 0,53 млрд грн с расходами до 173,19 млрд грн.
Кроме того, Пенсионный фонд отмечает, что расходы существенно превышают доходы еще и из-за перерасчета назначенных по специальным законам, согласно решениям судов. За период с января по октябрь 2021 года сумма пенсий составила 422 миллиарда, что на 2,6 миллиарда гривен больше запланированного.
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