Пенсионному фонду не хватает денег для повышения выплат

10:46 17 Ноябрь Киев, Украина

В конце этого года, Государством запланированно повышение минимальной пенсии лицам в возрасте от 65 лет. Но средств на осуществление доплат не хватает. Об этом заявлено в проекте ПФУ, направленном Кабинету министров для дальнейшего обсуждения на ресурсе Федерации профсоюзов Украины.





Собственные доходы Пенсионного фонда запланировано увеличить на 3,81 млрд грн, а расходов до 344,05 млрд грн. Из государственного бюджета заявлено увеличение на 0,53 млрд грн с расходами до 173,19 млрд грн. Сумма, о которой идет речь, – 4,34 миллиарда гривен . В проекте постановления отмечено, что необходимо увеличить доходы на выплаты пенсий на 4,34 миллиарда гривен, что в результате составит сумму до 521,19 миллиарда гривен расходов.Собственные доходы Пенсионного фонда запланировано увеличить на 3,81 млрд грн, а расходов до 344,05 млрд грн. Из государственного бюджета заявлено увеличение на 0,53 млрд грн с расходами до 173,19 млрд грн.

В пояснительной записке сообщается, что в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты расходы в 2021 году составят сумму в размере 521,2 миллиарда гривен, из них 509,8 миллиарда гривен только на пенсионные выплаты. Следовательно, 4,3 миллиарда не хватает.

Кроме того, Пенсионный фонд отмечает, что расходы существенно превышают доходы еще и из-за перерасчета назначенных по специальным законам, согласно решениям судов. За период с января по октябрь 2021 года сумма пенсий составила 422 миллиарда, что на 2,6 миллиарда гривен больше запланированного.