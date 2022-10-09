Пенсионная система Украины – экономическая угроза

16:00 11 марта Киев, Украина

Украинское правительство приняло «Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года». Одним из пунктов документа является стратегия по улучшению пенсионной системы страны. Согласно мнению чиновников, имеющаяся система – это угроза для экономической безопасности.

Подготовленная СНБО стратегия вынесена на заседание Кабинета Министров президентским указом. По оценке авторов документа, экономическая безопасность в Украине имеет низкий уровень.

В стратегии упомянуто о существовании "высоких рисков проявления масштабных дестабилизационных явлений в развитии экономики в долгосрочной перспективе".

Авторы документа называют угрозами для экономической безопасности Украины:

  • дефицит бюджета страны (более 3%);
  • низкая бюджетная дисциплина;
  • уклонение от уплаты налогов и отмывание средств через офшоры;
  • легализация незаконно полученных доходов;
  • неурегулированные вопросы финансовых обязательств и активов на временно оккупированных территориях;
  • невысокий уровень долгосрочного кредитования.

По их мнению, еще одной проблемой является функционирование солидарной пенсионной системы при высокой демографической нагрузке.

Согласно документу, планируется введение ежегодного мониторинга показателей экономической безопасности. Также в стратегии указано, что ее пункты будут учитывать при разработке госбюджета Украины.