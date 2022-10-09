Пенсионная система Украины – экономическая угроза

Украинское правительство приняло «Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года». Одним из пунктов документа является стратегия по улучшению пенсионной системы страны. Согласно мнению чиновников, имеющаяся система – это угроза для экономической безопасности.

Подготовленная СНБО стратегия вынесена на заседание Кабинета Министров президентским указом. По оценке авторов документа, экономическая безопасность в Украине имеет низкий уровень.

В стратегии упомянуто о существовании "высоких рисков проявления масштабных дестабилизационных явлений в развитии экономики в долгосрочной перспективе".

Авторы документа называют угрозами для экономической безопасности Украины:

дефицит бюджета страны (более 3%);

низкая бюджетная дисциплина;

уклонение от уплаты налогов и отмывание средств через офшоры;

легализация незаконно полученных доходов;

неурегулированные вопросы финансовых обязательств и активов на временно оккупированных территориях;

невысокий уровень долгосрочного кредитования.

По их мнению, еще одной проблемой является функционирование солидарной пенсионной системы при высокой демографической нагрузке.

Согласно документу, планируется введение ежегодного мониторинга показателей экономической безопасности. Также в стратегии указано, что ее пункты будут учитывать при разработке госбюджета Украины.