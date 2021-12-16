Пенсионная реформа: основные изменения

Пенсионная реформа в Украине с каждым годом ощущает серьезные изменения. Кабинет Министров озвучил основные проблемы Пенсионного фонда и рассказал о возможных задержках с выплатами в будущих годах.

В частности, уже через 15 лет из-за демографической ситуации в стране работающие сейчас украинцы останутся без выплат. В связи с этим государство планирует ввести общеобязательную накопительную систему государственного пенсионного страхования. Накопительный взнос будет на уровне 1% от общего дохода украинцев.

На данный момент законопроект об этом уже внесен в Верховную Раду Украины.

Напомним, что в Украине накопительную пенсионную систему планируют внедрить для более молодых граждан, она не коснется пенсионеров, которые уже сейчас получают выплаты, сообщают в Министерстве социальной политики. Там отмечают, что будущая накопительная пенсионная система предусматривает размер минимальных пенсий около 7 тысяч гривен.