Пенсионная реформа: что с ней не так, и чего ждать украинцам

Как сообщила пресс-служба парламента, комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не поддержал проект №2683 закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и два альтернативных проекта законов.

Законопроект №2683 зарегистрировали еще 27 декабря 2019 года. Его несколько раз рассматривал профильный комитет парламента, но документ до сих пор вызывает много вопросов. Авторами законопроекта являются народные депутаты от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Сергей Гривко и Павел Халимон.

Законопроект о накопительной пенсионной системе анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил, что документ согласован с министерствами, профильными комитетами Верховной Рады и Офисом президента.

Деньгами накопительной пенсионной системы правительство Украины планирует наполнять фондовый рынок, который в стране до сих пор не работает. По замыслу Кабмина, деньги работающих украинцев частные компании смогут использовать в качестве инвестиций, пока человек не выйдет пенсию и не пожелает забрать накопленное.

29 мая профильный комитет парламента после обсуждения документа не рекомендовал Верховной Раде принимать этот законопроект. Решение прокомментировал народный депутат Украины Михаил Волынец. Отчисления дополнительных налогов, которые предусматривает документ, сделает пенсионеров зависимыми от частных пенсионных фондов, считает политик. В частности, речь идет о введении дополнительных налогов 2% на работодателя и 2% дополнительно к налогу на прибыль работающих в Украине.

"В законе "слуг народа" не предусмотрено механизмов контроля защиты денег будущих пенсионеров. Если и есть необходимость в пенсионной реформе — это та, которая будет направлена на повышение уровня жизни, покупательной способности нынешних и будущих пенсионеров. Все же инициативы, которые пока генерируются властью, больше похожи на построение "кормушек" и обременение украинцев дополнительными налогами", — заявил Волынец.

По планам Кабинета Министров ввести накопительную пенсионную систему должны в этом году. Обязательные дополнительные налоги позволят наполнить бюджет Пенсионного фонда. Следует отметить, что в Украине работают десятки частных пенсионных фондов, однако инвестировать в них или нет свои деньги на пенсию пока добровольный выбор каждого.

В заключении профильного комитета парламента от 1 марта 2021 года нардепам рекомендовали изложить законопроект №2683 и еще два альтернативных в новой редакции. В частности, привести положения документов в соответствие с нормами Конституции Украины и с практикой Европейского суда по правам человека.