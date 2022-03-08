Пенсионеры живут за пределом бедности

На Социальном форуме Совета ООН по правам человека обсуждали экономическое положение Украины. Людмила Денисова заявила, что пенсионеры в нашей стране живут за пределом бедности, как и значительная часть населения.

Денисова обратила внимание, что уровень бедности среди украинских пенсионеров остается неизменно низким.

По информации уполномоченного ВР по правам человека, прожиточный минимум в стране составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная зарплата составляет 176 долларов, а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.

«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости», - заявила Людмила Денисова.

Напомним, экономист, координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов заявил о том, что если экономический застой в Украине продлится, в ближайшие годы украинцы лишатся пятой части своих пенсий. Произойдет это из-за существенного уничтожения покупательной способности. Специалист отметил, что реальная пенсия в Украине регулярно снижается. Между тем за 10 лет она и вообще может упасть на 20%, если ситуация в украинской экономике ощутимо не изменится в лучшую сторону. По словам эксперта, повлиять на это может демография: занятым украинцам будет становиться все тяжелее содержать пенсионеров.

Как сообщала «Хвиля», максимальный размер пенсии в Украине составляет не больше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных, что на сегодняшний день - около 17 тысяч грн. Однако, чтобы получить такую пенсию, заработная плата у украинцев должна быть почти в 5 раз (в 4,8) больше средней.