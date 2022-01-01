Пенсионеры должны работать – это влияет на качество жизни

Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир дал интервью в студии "Утро на Общественном". В разговоре с ведущей он упомянул о том, что украинские пенсионеры должны максимально долго находится на рынке труда. Особенно те, чьи выплаты в 2020 году выросли на 400 гривен.

Ведущая программы спросила у советника министра, правда ли, что со временем пенсионерам придется выбирать, что получать: пенсию или заработную плату.

"Эти дискуссии всегда идут, но сегодня европейская практика остановилась на том, что пенсионер, выходя на пенсию, должен получать пенсию и, возможно, даже и полную заработную плату, то есть он должен дольше оставаться на рынке труда, это с одной стороны взносы, а с другой стороны это влияет на его долголетие и жизнь. То есть он дольше живет, когда он более активен. И больше в обществе, то есть это все элементы, необходимые для пенсионера ", - сказал он.