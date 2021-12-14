Пенсионеров ждут повышенные выплаты: сентябрь 2020

14:08 23 Август Киев, Украина

Правительство Украины планирует осуществить повышение минимальной пенсии. Поэтому эксперты говорят, что к сентябрю 2020 года примерно 1.5 миллиона украинский пенсионеров могут получить первые повышенные выплаты.

В Министерстве социальной политики сказали, что сумма будет небольшая и охвачено небольшое количество людей. Связано повышение с ростом минимальной зарплаты. С сентября она будет 5 тысяч гривен. Также в Минсоцполитики добавили, что сегодня практически все пенсии подлежат повышению, однако есть те категории пенсионеров, для которых индексация не проводится.

Недавно мы сообщали, что с наступлением 2021 года в Украине пенсии, штрафы и социальные пособия могут начисляться совершенно по-другому. Сообщается, что уже с 1 июля наступающего года базовый лимит для перечисления социальной помощи будет рассчитан не менее 2100 гривен на человека.

Мы также писали, что если украинец достиг пенсионного возраста с 2018 года и не имеет 15-летнего страхового стажа, он не имеет права назначать пенсию. Также такое лицо не имеет права устанавливать временную социальную помощь в органах социальной защиты.