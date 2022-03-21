Пенсионеров ждут перерасчеты пенсий с 1 декабря

Пенсионный фонд Украины заявил об перерасчетах пенсий в декабре 2020 года. Доплаты за стаж сверх нормы, а также другие изменения ждут украинцев через месяц.

Так, с 1 декабря 2020:

минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн (на 57 грн);

максимальная - с 17 120 до 17 690 грн (570 грн).

На сегодняшний день надбавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн. В декабре надбавка за сверх стаж увеличится до 17,6 грн.

Стоит отметить, что украинцы, имеющие полный стаж, получают минимум 2100 грн, поэтому их повышение минимальной пенсии не коснется, однако за счет роста доплаты - выплаты могут немного увеличиться.

Получить максимальную пенсию смогут только те, кто имеет 35 лет стажа и «белую» зарплату в размере около 53 000 гривен.

При этом юрист Александр Плахотник подчеркнул, что те, кто работает неофициально, не просто лишаются возможности получить пенсию. Кроме того, они не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.

В Министерстве социальной политики разъяснили ситуацию с выплатами пенсий в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении пенсий, а именно документ, регулирующий дальнейшую индексацию пенсионных выплат. Минимальная пенсия вырастет на 30%, а также при расчете размера пенсии будут учитываться особые заслуги, инвалидность или участие в боевых действиях. Будут начислять и дополнительные надбавки за «лишний» стаж.

Согласно ежегодному глобальному опросу, Нидерланды и Дания укрепили свои позиции как страны с лучшими пенсионными системами в мире. Страны заняли две верхние позиции в Глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute.