Пенсионеров оставили без повышения пенсий

09:42 10 Сентябрь Киев, Украина

С повышением минимальной заработной планы в Украине должны были произойти и изменение в размере пенсий. Однако не смотря на то, что с 01 сентября 2020 года украинцы будут получать от 5000 грн, пенсионеры останутся ни с чем. Реальное повышение и надбавки получили всего 14% граждан.

По данным СМИ, повышение минимальной заработной платы стало «праздником» в контексте повышения пенсии лишь для немногих пенсионеров, у которых хватает стажа, и которые соответствуют определенному возрасту (люди старше 65 лет).

По закону, для такой категории пенсионеров пенсионные выплаты не могут быть меньше 40% от уровня минималки. Поэтому для такой категории от 1 сентября пенсия увеличилась до 2000 гривен. То есть, выплаты стали больше примерно на 110,8 грн.

В дальнейшем пенсии должны вырасти еще больше, ведь минималка будет повышаться еще дважды: в январе до 6000 тысяч гривен и в летом до 6500 тысяч гривен.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам повышение минимальной заработной платы в три этапа. Часть реформы заработала уже от 1 сентября: тогда украинцы стали получать по пять тысяч гривен минималки, как гласит соответствующее обращение президента.