Пенсионерам старше 80 лет назначили выплаты

09:47 30 Июль Киев, Украина

Ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе, будет выплачиваться в размере 685 грн. Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 29 июля. Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность.

Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года (для ее начисления будет произведен перерасчет). Прожиточный минимум вырос в Украине с 1 июля, на фоне чего изменились и некоторые социальные выплаты.

С начала второго месяца лета общий прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2118 грн; для детей до шести лет – 1859 грн; для детей от шести до 18 лет – 2318 грн; для трудоспособных – 2197 грн; для утративших трудоспособность – 1712 грн. Сейчас минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 4723 грн. В течение всего года эта сумма меняться не будет. Это же касается и минимального должностного оклада.

Помощь по безработице не будет превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля максимальная сумма составит 8788 грн. Минимальная пенсия тем временем со следующего месяца возрастет до 1712 грн. Также увеличится надбавка пенсионерам за стаж – больше 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Она составит 1% от минимальной пенсии, то есть 17,12 грн.