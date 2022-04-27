Пенсионерам старше 65 лет выплатят дополнительные 400 гривен

Украинские власти планируют повысить пенсию на 400 гривен. Это новшество коснется только тех, чей возраст превышает 65 лет. Также, с декабря планируется пересчет выплат для украинских пенсионеров.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала комментируя одобренный Кабинетом Министров проект государственного бюджета ко 2-му чтению в Верховной Раде.

"В связи с тем, что повышается минимальная зарплата повышается еще один важный социальный стандарт – это минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет и у кого есть полный стаж - она повышается на 400 гривен… Мы все законные, базовые, социальные стандарты выполняем и люди будут получать уже в январе это повышение", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, госбюджет-2021 предусматривает с июля повышение пенсий для пенсионеров старше 75 лет, а также в 2021 году продолжится программа дополнительных выплат 500 гривен пенсионерам старше 80 лет.

Лазебная заверила, что госбюджет-2021 не предусматривает сокращений никаких соцвыплат. При этом она отметила, что согласно проекту госбюджета-2021 прожиточный минимум вырастет на 9,3% при прогнозируемой инфляции 7,3%.