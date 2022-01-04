Пенсионерам с недостающим трудовым стажем будут выплачивать государственную помощь

14:34 24 Август Киев, Украина

Николай Шамбир - советник главы Министерства социальной политики Украины – подтвердил информацию об отмене «социальных пенсий». Теперь пенсионеры, которые не выполнили условия по накоплению трудового стажа будут получать государственную помощь.

Согласно заявлению чиновника, минимальным стажем, дающим право на получение пенсионной выплаты, является временной отрезок в пятнадцать лет. Николай Шамбир отдельно отметил тот факт, что люди, отработавшие пятнадцать лет и тридцать пять лет, не могут получать одинаковую пенсионную выплату. Именно поэтому люди, выполнившие норму по трудовому стажу, будут получать пенсию, а гражданам, которым не удалось этого сделать, окажут специальную государственную помощь.

Начислять специальные государственные выплаты будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. Сумма такой помощи будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С первого июля 2020 прожиточный минимум в Украине составляет 1712 гривен.

Данная помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам по достижении возраста шестидесяти пяти лет. В настоящее время требования для выхода на пенсию в Украине в этом году увеличатся. В 2020-м необходимый трудовой стаж составляет двадцать семь официально отработанных лет, а уже в 2028 году он увеличится до тридцати пяти лет.