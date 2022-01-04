Пенсионерам с недостающим трудовым стажем будут выплачивать государственную помощь

14:34 24 Август Киев, Украина

Николай Шамбир - советник главы Министерства социальной политики Украины – подтвердил информацию об отмене «социальных пенсий». Теперь пенсионеры, которые не выполнили условия по накоплению трудового стажа будут получать государственную помощь.

Фото: Правительство меняет «социальную пенсию» на «государственную помощь»

Согласно заявлению чиновника, минимальным стажем, дающим право на получение пенсионной выплаты, является временной отрезок в пятнадцать лет. Николай Шамбир отдельно отметил тот факт, что люди, отработавшие пятнадцать лет и тридцать пять лет, не могут получать одинаковую пенсионную выплату. Именно поэтому люди, выполнившие норму по трудовому стажу, будут получать пенсию, а гражданам, которым не удалось этого сделать, окажут специальную государственную помощь. 

Фото: Правительство меняет «социальную пенсию» на «государственную помощь»

Начислять специальные государственные выплаты будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. Сумма такой помощи будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С первого июля 2020 прожиточный минимум в Украине составляет 1712 гривен.

Данная помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам по достижении возраста шестидесяти пяти лет. В настоящее время требования для выхода на пенсию в Украине в этом году увеличатся. В 2020-м необходимый трудовой стаж составляет двадцать семь официально отработанных лет, а уже в 2028 году он увеличится до тридцати пяти лет. 