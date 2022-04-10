Пенсий в ноябре выплатят на 23 млрд гривен

Финансирование пенсий в ноябре произойдет по установленному графику – об этом заявила пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Пенсионных выплат осуществлят на общую сумму 23 млрд гривен.

Пенсионный фонд также напомнил украинцам, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Следует отметить, что Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее упрощение процедуры оформления карты для пенсий и других соцвыплат.

Теперь украинцам достаточно прийти в отделение ПФУ, оставить заявление на заказ карты и указать желаемый для обслуживания банк. В течение пяти дней Пенсионный фонд направит в выбранный банк документы для открытия расчетного счета заявителя.

Тем временем, ПФУ уже много лет находится в состоянии банкрота, а концы с концами ему удается сводить лишь за счет дотаций из Государственного бюджета. Из-за этого в скором времени украинские пенсионеры могут остаться без господдержки.