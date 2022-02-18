Пенсии в Украине могут измениться

08:05 30 Сентябрь Киев, Украина

Украинцам, которые уже получили достаточный трудовой стаж или находятся на пенсии стоит ждать повышения. Государство планирует вносить коррективы в размеры ежемесячных выплат пенсионерам.

Минимальная заплата в Украине с первого сентября 2020 года была повышена личным распоряжением президента страны Владимира Зеленского до пяти тысяч гривен. Это отражается и на сумме пенсионных выплат некоторым категориям граждан. Пенсионеры, достигшие возраста шестидесяти пяти лет при условии выполнения норм по трудовому стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) отныне будут получать выплаты не менее двух тысяч гривен. Большинству таких людей также полагаются различные надбавки.

"В Украине действует закон "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании". С первого января 2017 года были внесены изменения в статью 28 этого закона. И граждане, которые старше 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, должны получать пенсию размером не менее, чем 40% от минимальной заработной платы. С 1 сентября минимальная заработная плата — 5 000 гривен, а 40% — это 2 000 гривен. И вот эти граждане старше 65 лет будут получать пенсию не менее чем две тысячи гривен", — рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Чиновница отдельно выделила тот факт, что сумма в две тысячи гривен является структурным объектом, на который накладываются различные надбавки. Они могут быть разными, но положены абсолютному большинству пенсионеров.

"У пенсионеров есть еще надбавки. Как правило, такие граждане уже имеют стаж 30-35 лет. Они шли на пенсию в период, когда женщинам достаточно было иметь 20 лет стажа, а мужчинам — 25 лет. Поэтому у них есть надбавка как минимум 10% за переработанный период. И эта надбавка идет плюсом к пенсии", — добавила Ольга Шарунова.

Например, на Луганщине пенсионеров вышеуказанной категории зарегистрировано около сорока пяти тысяч человек. Средняя пенсия у них составляла 2 405 грн, а с 1 сентября она увеличится в среднем на 38,86 гривны.

"Отмечу, что увеличение пенсии произойдет у 41 900 человек. Казалось бы, 38 гривен — это небольшое повышение. Но если данную сумму умножить на почти 42 тысячи человек, то это выходит в большую сумму — с сентября нашему Пенсионному фонду дополнительно теперь нужно 1,6 миллиона гривен в месяц", — резюмировала Ольга Шарунова.