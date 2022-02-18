Пенсии в Украине могут измениться

08:05 30 Сентябрь Киев, Украина

Украинцам, которые уже получили достаточный трудовой стаж или находятся на пенсии стоит ждать повышения. Государство планирует вносить коррективы в размеры ежемесячных выплат пенсионерам.

Минимальная заплата в Украине с первого сентября 2020 года была повышена личным распоряжением президента страны Владимира Зеленского до пяти тысяч гривен. Это отражается и на сумме пенсионных выплат некоторым категориям граждан. Пенсионеры, достигшие возраста шестидесяти пяти лет при условии выполнения норм по трудовому стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) отныне будут получать выплаты не менее двух тысяч гривен. Большинству таких людей также полагаются различные надбавки.

Фото: Объем пенсии может измениться с 2020 года – новости экономики

"В Украине действует закон "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании". С первого января 2017 года были внесены изменения в статью 28 этого закона. И граждане, которые старше 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, должны получать пенсию размером не менее, чем 40% от минимальной заработной платы. С 1 сентября минимальная заработная плата — 5 000 гривен, а 40% — это 2 000 гривен. И вот эти граждане старше 65 лет будут получать пенсию не менее чем две тысячи гривен", — рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

Чиновница отдельно выделила тот факт, что сумма в две тысячи гривен является структурным объектом, на который накладываются различные надбавки. Они могут быть разными, но положены абсолютному большинству пенсионеров. 

Фото: Объем пенсии может измениться с 2020 года – новости экономики

"У пенсионеров есть еще надбавки. Как правило, такие граждане уже имеют стаж 30-35 лет. Они шли на пенсию в период, когда женщинам достаточно было иметь 20 лет стажа, а мужчинам — 25 лет. Поэтому у них есть надбавка как минимум 10% за переработанный период. И эта надбавка идет плюсом к пенсии", — добавила Ольга Шарунова.

Например, на Луганщине пенсионеров вышеуказанной категории зарегистрировано около сорока пяти тысяч человек. Средняя пенсия у них составляла 2 405 грн, а с 1 сентября она увеличится в среднем на 38,86 гривны.

"Отмечу, что увеличение пенсии произойдет у 41 900 человек. Казалось бы, 38 гривен — это небольшое повышение. Но если данную сумму умножить на почти 42 тысячи человек, то это выходит в большую сумму — с сентября нашему Пенсионному фонду дополнительно теперь нужно 1,6 миллиона гривен в месяц", — резюмировала Ольга Шарунова.