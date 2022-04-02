Пенсии в Украине будут от 1934 гривен до 19 340 гривен

2021 год с принятием нового бюджета пройдет под лозунгом повышения различных социальных выплат. Так, с 1 декабря пенсию поднимут до 1934 гривны. На данный момент максимальная пенсия в Украине составляет - 19 340 гривен.

В государственном бюджете на 2021 предусмотрен рост зарплат и пенсий. Так, минимальная зарплата повысят до 6000 гривен в январе и до 6500 гривен в июле. Затем вырастут и расходы на заработные платы бюджетников. Минимальную пенсию постепенно повысят с 1769 до 2100 гривен. С марта текущего года пенсии начали индексировать. Индексация будет происходить минимум на 50% уровня инфляции и 50% от роста зарплат.

Минимальные пенсии: с 1 января - 1769 гривен; с 1 июля - 1854 гривны; с 1 декабря - 1934 гривны. Максимальные пенсии с 1 января - 17 690 гривен; с 1 июля - 18540; с 1 декабря - 19340.

Также пенсионеры старше 75 лет смогут получать дополнительно 400 гривен. С 2020 такую надбавку начали получать украинцы в возрасте от 80 лет.

С 1 декабря 2020 в Украине ожидается перерасчет пенсий. Минимальная пенсия составит 1769 гривен. Также известно, что Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом работают над тем, чтобы урегулировать проблему стажа, который не был внесен в трудовые книжки.