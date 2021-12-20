Пенсии в июле – какие цифры представил ПФУ

13:04 14 Июль Киев, Украина

В понедельник, 13 июля, Пенсионный фонд сообщил об очередной сумме, которая была направлена на июльские пенсии. Также в ведомстве отметили, что проблем с пенсиями не будет, все получат выплаты вовремя и в установленном порядке, сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, на пенсии выделили 2,1 млрд гривен. Всего с начала июля ПФУ профинансировал выплаты на сумму 20,1 млрд гривен.

Напомним, что пенсии в Украине выплачиваются по такой схеме:

до 1400 грн - 0,6%, 70 487 человек, средняя пенсия - 967,71 грн;

от 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 465 человек, средняя пенсия - 1 449,83 грн;

от 1501 до 2000 грн - 16,4%, 1 845 674 человека, средняя пенсия - 1 749,94 грн;

от 2001 до 3000 грн - 45,9%, 5 158 392 человек, средняя пенсия - 2 348,32 грн;

от 3001 до 4000 грн - 14,9 %, 1 671 624 человека, средняя пенсия - 3 450,31 грн.