Пенсии в августе: что ждать от пенсионного фонда

06:58 05 Август Киев, Украина

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины сообщает о кардинальной пенсионной реформе. Кроме этого заявлено, что ПФ финансирует 1,5 миллиарда гривен для выплат пенсий населению в августе 2020 года.

Так, сообщается, что 4 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.

"На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 2,7 миллиарда гривен. Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В Украине в 2021 году могут запустить обязательную накопительную пенсионную систему, при которой украинцам придется отдавать на личный счет часть зарплаты, а при выходе на пенсию получить двойные выплаты.

Тем временем, по данным на 1 июля 2020 года, средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).