Пенсии в августе: что ждать от пенсионного фонда

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины сообщает о кардинальной пенсионной реформе. Кроме этого заявлено, что ПФ финансирует 1,5 миллиарда гривен для выплат пенсий населению в августе 2020 года.
Так, сообщается, что 4 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.
В Украине в 2021 году могут запустить обязательную накопительную пенсионную систему, при которой украинцам придется отдавать на личный счет часть зарплаты, а при выходе на пенсию получить двойные выплаты.
Тем временем, по данным на 1 июля 2020 года, средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).
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