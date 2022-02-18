Пенсии украинским военным будут пересчитаны

К сожалению, реформирование пенсионного законодательства породило множество нестыковок в процессах пересчета пенсий. В большей мере это коснулось тех групп пенсионеров, которые вышли на пенсию после государственной службы. В их число входят и военные пенсионеры.

Согласно законодательству Украины, периоды работы в гражданских организациях засчитываются в страховой стаж при назначении пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Однако, законом не предусмотрено проведение перерасчетов военных пенсий с учетом страхового стажа, приобретенного после увольнения со службы.

Известно, что право на переход на пенсию по возрасту имеют лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж.

Так, начиная с 1 января 2018 года величина страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, возрастает ежегодно на 1 год. При этом лица, которые в 2021 году достигают пенсионного возраста, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 28 лет.

Те из лиц, которые в 2021 году на время достижения пенсионного возраста не имеют необходимого страхового стажа (28 лет), получат право на пенсию:

после достижения 63 лет в период с 1 января 2024-го по 31 декабря 2024 при наличии страхового стажа от 21 до 31 года;

после достижения 65 лет в период с 1 января 2026-го по 31 декабря 2026 при наличии страхового стажа от 15 до 23 лет.

При этом страховой стаж за периоды до 01.01.2004 исчисляется по данным трудовой книжки, а с 01.01.2004 - по данным системы персонифицированного учета.

Напомним, что перерасчет пенсий коснется тех граждан Украины, которые относятся к категории утративших трудоспособность. Между тем, в 2022 году в Министерстве социальной политики планируют заняться повышением минимальной пенсии.

Ранее сообщалось, что в Министерстве соцполитики рассказали о проблеме, которая по состоянию на сейчас существует с перерасчетом пенсий для одной из групп граждан. Речь идет о военных и невозможности перерасчета пенсий. В частности, министр соцполитики считает, что нужны кардинальные изменения - исправление общей программы выплат.