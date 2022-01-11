Пенсии чернобыльцев увеличат, прибавка составит до 3,8 тысячи

11:52 29 Апрель Киев, Украина

В Украине еще не все группы пенсионеров смогли преодолеть нарушение их конституционных прав. Но, в связи с мировым вниманием к Чернобылю, пенсионерам-"чернобыльцам" почти удалось получить долгожданное повышение. Так, для людей с первой группой инвалидности повышение составит около 3,8 тыс. грн. Сейчас их выплаты ограничены законом, что нарушает права украинцев. На такой перерасчет в 2021 году выделят 526,5 млн грн.

Соответствующий законопроект №4555 в первом чтении 340 голосами поддержали в Верховной Раде. Инициатор законопроекта глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Как пересчитают пенсии:

для людей с первой группой инвалидности – с нынешних 12 270 до 16 080 гривен

для людей со второй группой инвалидности – с 10 967 до 12 987 гривен

для людей с третьей группой инвалидностью – с 8 129 до 8 917 гривен.

В 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,1 млрд грн (10-процентная индексация), в 2023 году – соответственно 1,2 млрд грн. Пенсию повысят участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой. А также гражданам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий, вследствие чего получили инвалидность.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, комитет по вопросам экологической политики документ поддержал и рекомендовал принять его на заседании парламента.

Сейчас максимальный размер пенсии для чернобыльцев составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (17 690 грн). В то же время по закону их выплата должна составлять 5 размеров минимальной зарплаты (то есть 30 тыс. грн). Конституционный суд вынес вердикт, что такое ограничение незаконно. Теперь же власти хотят увеличить пенсии чернобыльцам.

Правительство создало комиссию для определения данных о заработке военнослужащих, принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.