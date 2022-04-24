Педагоги не получат обещанных повышений

14:45 25 ноября Киев, Украина

К сожалению, педагоги и работники образования не получат повышение выплат. Планируемые выплаты должны были начать свое действие с 01 января 2021 года, но переносятся на 2022 год.

Кабинет Министров Украины приостановил до 31.12.2021 года действие постановления №822 от 10.07.2019 (одобренной Правительством В. Гройсмана в последние недели его работы) «Об оплате труда педагогических работников учебных заведений».

Согласно решению КМУ, в постановление Кабмина 822 от 10.07.2019 года внесли следующие изменения: дате повышение минимальной зарплаты педагога до трех прожиточных минимумов стало 1 января не 2021, а 2022 года.

Зарплата в три прожиточных минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022 равна 7443 гривнам.

Сейчас немало работников государственных / коммунальных учебных заведений - особенно в системе дошкольного - получают минимальную месячную ставку, или меньше ее при нагрузке, меньшей по педставку (доля минимальной зарплаты или минимальная почасовая плата).

Это решение не влияет на повышение зарплат педагогам по другим программам чиновников. Так, в проект Государственного бюджета Украины на 2021 предусмотрено, что должностные оклады в бюджетной сфере (а следовательно, и у работников образования) получат инфляционную индексацию: с 1 января 2021 - плюс 20%, с 1 июля - еще плюс 8,3 %. Впрочем, этот проект бюджета тоже может быть пересмотрен и урезан.