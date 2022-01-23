ПАО «Центрэнерго» отчиталось за I квартал 2021 года

Официально зафиксированные декларации ПАО «Центрэнерго» свидетельствуют об убытках. Уже в текущем году предприятие имеет 794,7 млн грн убытка и это только за I квартал. Для сравнения – I квартал 2020 года обозначился суммой значительно меньшей - 163 млн грн.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — 2,98 млрд грн (за І квартал 2020 года — 4,27 млрд грн), тогда как себестоимость реализованной продукции — 3,64 млрд грн (за І квартал 2020 года — 4,32 млрд грн). На конец марта активы «Центрэнерго» составляли 9,87 млрд грн (на начало года — 10,57 млрд грн), в т.о. основные средства — 4,82 млрд грн, дебиторская задолженность — 2,33 млрд грн. Задолженность самого «Центрэнерго» за товары, работы, услуги — 4,32 млрд грн (на начало года — 3,23 млрд грн), за полученными авансами — 451 млн грн (на начало года — 1,23 млрд грн). Долгосрочные обеспечения — 929,2 млн грн (на начало года — 937,3 млн грн).

«Центрэнерго» по итогам 2020 года отчитывалось о прибыли 61,15 млн грн (за 2019 год был убыток 1,98 млрд грн). Доход компании от реализации продукции в прошлом году увеличился до 20,58 млрд грн (из 15,13 млрд грн в 2019 году).

В первой половине марта «Центрэнерго» сообщало, что заявленная за 2020 год прибыль может превратиться в убыток из-за выявленного «сомнительного контракта» с компанией «Юнайтед Энерджи» из орбиты Игоря Коломойского.