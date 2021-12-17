Пасхальные праздники: как вырастут цены в Украине

Украинцы привыкли к росту цен. В последнее время в стране выросли цены на топливо, коммунальные услуги, случилась эмиссия гривны. Государственная служба статистики и Национальный банк также опубликовали неутешительный экономический прогноз о росте цен перед пасхальными праздниками.

Аналитики и экономисты отмечают, что рост цен на продукты продолжится и в мае, и в последующие месяцы. Соответственно, подорожает и "пасхальная корзина".

По прогнозам экономистов в краткосрочной перспективе цифры на продуктовых ценниках будут расти, хотя уже без стремительных прыжков. Учитывая предпраздничный спрос, стоимость основных изделий "пасхальной корзины" может увеличиться еще примерно на 10-15%.

Исходя из средних цен по состоянию на конец марта, скромный "пасхальная корзина" обойдется почти в 850 грн:

пасха (1 кг) - 124 грн,

колбаса копченая (0,5 кг) - 194 грн,

буженина (0,5 кг) - 115 грн,

сало (0,5 кг) - 65 грн,

твердый сыр (0,5 кг) - 118 грн,

сливочное масло (0,5 кг) - 105 грн,

творог (0,5 кг) -76 грн,

яйца (10 шт.) - 39 грн.

При наполнении "праздничного корзины" другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, его стоимость может составлять примерно 1 тыс. грн.

"Есть сезонный фактор, который должен способствовать тому, что летом и осенью цены на продукты могут несколько снизиться. Например, в этом году должно быть лучший урожай зерновых, фруктов и овощей, погодные условия пока благоприятные. Пока есть основания полагать, что предложение будет больше, а это тоже может повлиять на некоторое снижение стоимости некоторых категорий продуктов ", - добавил экономический эксперт Борис Кушнир.

Ближе к июлю прояснится тенденция цен зерновых, от которых зависит стоимость ряда категорий продуктов, в частности яиц и изделий из мяса, молока, муки.