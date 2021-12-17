Пасхальные праздники: как вырастут цены в Украине

Украинцы привыкли к росту цен. В последнее время в стране выросли цены на топливо, коммунальные услуги, случилась эмиссия гривны. Государственная служба статистики и Национальный банк также опубликовали неутешительный экономический прогноз о росте цен перед пасхальными праздниками.
Аналитики и экономисты отмечают, что рост цен на продукты продолжится и в мае, и в последующие месяцы. Соответственно, подорожает и "пасхальная корзина".
По прогнозам экономистов в краткосрочной перспективе цифры на продуктовых ценниках будут расти, хотя уже без стремительных прыжков. Учитывая предпраздничный спрос, стоимость основных изделий "пасхальной корзины" может увеличиться еще примерно на 10-15%.
Исходя из средних цен по состоянию на конец марта, скромный "пасхальная корзина" обойдется почти в 850 грн:
- пасха (1 кг) - 124 грн,
- колбаса копченая (0,5 кг) - 194 грн,
- буженина (0,5 кг) - 115 грн,
- сало (0,5 кг) - 65 грн,
- твердый сыр (0,5 кг) - 118 грн,
- сливочное масло (0,5 кг) - 105 грн,
- творог (0,5 кг) -76 грн,
- яйца (10 шт.) - 39 грн.
При наполнении "праздничного корзины" другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, его стоимость может составлять примерно 1 тыс. грн.
Ближе к июлю прояснится тенденция цен зерновых, от которых зависит стоимость ряда категорий продуктов, в частности яиц и изделий из мяса, молока, муки.
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