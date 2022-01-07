Пасхальная корзина в этом году стала дороже на 25%

10:42 26 Апрель Киев, Украина

По сложившейся традиции на пасхальные праздники украинцы закупают массу продовольственных товаров. Каждый православный человек собирает в свою корзину определенный набор продуктов. Стоимость такой пасхальной корзины в Украине увеличилась аж на 25% по сравнению с прошлым годом. В среднем придется заплатить 780 грн.

Отметим, что цены заметно отличаются в разных областях – больше за традиционный набор продуктов придется выложить в Киеве, меньше всего – в Тернополе и западных регионах.

"Например, домашняя колбаса по Украине подорожала в среднем на 10%, а в Киеве – на 30% и может даже больше", – сказал директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Так, в Киеве такая пасхальная корзина стоит 690 грн, в Харькове – 460 грн, во Львове – в 514 грн. Отмечается подорожание яиц. В столице и Харькове они стоят от 35 грн за десяток, а во Львове можно найти дешевле – от 29,90 грн.

"В прошлом году, например, цены на зерно выросли в 1,5 раза. А зерно продуцирует цены и на все остальные продукты – на мясо, на яйца. Больше всего подорожали именно яйца в этой корзине – где-то в два раза, в 1,9 раза. На втором месте твердые сыры – 1,6 раза. На третьем – мясные продукты", – добавил Лупенко.

Ранее стало известно, что в Украине рост цен с апреля до июня составит не более 2%. Это в двое ниже, чем за предыдущие два месяца. Кроме того, в ближайшее время ожидается удешевление борщового набора.

Гречка за год подорожала на 34,4% и стоит около 32-50 грн за кг, в зависимости от производителя. При этом цены продолжат увеличиваться и до конца 2021-го.

В Украине цены на подсолнечное масло снизятся только в сентябре. Однако при этом стоимость не дойдет до отметок в 30 грн за литр, как это было в начале 2021-го. На данный момент литр масла обходится примерно в 60 грн.

Рекордно подорожавший сахар больше расти в цене не будет, а по прогнозам экспертов, к июню даже подешевеет. Это произойдет быстрее и ощутимей в случае временного, до 1 сентября, обнуления ныне действующей 50% импортной пошлины, что предлагают сделать власти.