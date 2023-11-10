Партнерство для энергетического будущего: Украина и Всемирный банк обсудили совместные проекты

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время рабочего визита в Вашингтон провел встречу с вице-президентом Всемирного банка региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и региональным директором Восточной Европы Арупом Банерджи. В частности, стороны обсудили сотрудничество возобновления энергообеспечения Украины в зимний период и поставки энергетических ресурсов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Также была обсуждена реализация проектов для усиления системы передачи электроэнергии и установления гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Также была обсуждена реализация проектов для усиления системы передачи электроэнергии и установления гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго".
В Минэнерго добавили, что также были обсуждены важность продолжения сотрудничества и дальнейшие шаги по привлечению частного сектора и капитала в проекты по децентрализации генерации, усилению устойчивости энергосистемы и укреплению энергетической безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии