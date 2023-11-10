Партнерство для энергетического будущего: Украина и Всемирный банк обсудили совместные проекты

15:47 10 ноября Киев, Украина

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время рабочего визита в Вашингтон провел встречу с вице-президентом Всемирного банка региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и региональным директором Восточной Европы Арупом Банерджи. В частности, стороны обсудили сотрудничество возобновления энергообеспечения Украины в зимний период и поставки энергетических ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Также была обсуждена реализация проектов для усиления системы передачи электроэнергии и установления гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго".
"Мы благодарим Всемирный банк за многолетнее сотрудничество и успешную реализацию проектов, направленных на развитие украинской энергетики и интеграцию нашей энергосистемы с европейской. В результате мы встали перед новыми вызовами, которые требуют не просто восстановления, но и модернизации украинского энергосектора с внедрением самых современных технологий. , мы сможем добиться значительных успехов в этом направлении при поддержке Всемирного банка", - сказал Галущенко.
В Минэнерго добавили, что также были обсуждены важность продолжения сотрудничества и дальнейшие шаги по привлечению частного сектора и капитала в проекты по децентрализации генерации, усилению устойчивости энергосистемы и укреплению энергетической безопасности.