Партнерство для энергетического будущего: Украина и Всемирный банк обсудили совместные проекты

"Мы благодарим Всемирный банк за многолетнее сотрудничество и успешную реализацию проектов, направленных на развитие украинской энергетики и интеграцию нашей энергосистемы с европейской. В результате мы встали перед новыми вызовами, которые требуют не просто восстановления, но и модернизации украинского энергосектора с внедрением самых современных технологий. , мы сможем добиться значительных успехов в этом направлении при поддержке Всемирного банка", - сказал Галущенко.