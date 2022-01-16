Парламентарии намерены усовершенствовать работу АМКУ

12:15 14 Январь Киев, Украина

Совершенствование работы Антимонопольного комитета. Это вопрос, который Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время. 

Там заявили, что уже разработан соответствующий законопроект, полностью согласованный с международными экспертами. Поэтому в ближайшее время активно начнется внесение изменений в антимонопольное законодательство.

В то же время в парламенте подчеркнули, что АМКУ не хватает лучшего инструментария в работе, в частности, ввиду функционирования системы государственных закупок и появления в повестке дня вопроса о деолигархизации.

А потому нужно провести системные изменения в работе ведомства.

Ранее количество жалоб на государственные закупки в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) в 2021 году стремительно увеличилось.

По ее словам, на момент ноября 2021 года таких жалоб насчитывалось 13 тысяч, тогда как годом ранее их количество едва достигало 11,5 тысячи.