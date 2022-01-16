Парламентарии намерены усовершенствовать работу АМКУ

Совершенствование работы Антимонопольного комитета. Это вопрос, который Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.
Там заявили, что уже разработан соответствующий законопроект, полностью согласованный с международными экспертами. Поэтому в ближайшее время активно начнется внесение изменений в антимонопольное законодательство.
В то же время в парламенте подчеркнули, что АМКУ не хватает лучшего инструментария в работе, в частности, ввиду функционирования системы государственных закупок и появления в повестке дня вопроса о деолигархизации.
А потому нужно провести системные изменения в работе ведомства.
Ранее количество жалоб на государственные закупки в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) в 2021 году стремительно увеличилось.
По ее словам, на момент ноября 2021 года таких жалоб насчитывалось 13 тысяч, тогда как годом ранее их количество едва достигало 11,5 тысячи.
Там заявили, что уже разработан соответствующий законопроект, полностью согласованный с международными экспертами. Поэтому в ближайшее время активно начнется внесение изменений в антимонопольное законодательство.
В то же время в парламенте подчеркнули, что АМКУ не хватает лучшего инструментария в работе, в частности, ввиду функционирования системы государственных закупок и появления в повестке дня вопроса о деолигархизации.
А потому нужно провести системные изменения в работе ведомства.
Ранее количество жалоб на государственные закупки в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) в 2021 году стремительно увеличилось.
По ее словам, на момент ноября 2021 года таких жалоб насчитывалось 13 тысяч, тогда как годом ранее их количество едва достигало 11,5 тысячи.
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